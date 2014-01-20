Милиция направила водометы на митингующих

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, общее количество работников органов внутренних дел, которые получили травмы во время массовых беспорядков на Европейской площади в Киеве, превышает 70 человек.

Читайте также: Народное вече в Киеве переросло в столкновения с фаерами и шумовыми гранатами

”У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и отравление неизвестными веществами”, - отметили в милиции.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, милиция продолжает использовать пожарные брандспойты. Но если ранее они использовались для гашения подожженных митингующими автомобилей, принадлежащих МВД, то сейчас поток воды направлен в участников акции протеста.

Следует отметить, что сегодня ночью в Киеве температура воздуха составляет 9 градусов мороза, а использование водометов при минусовой температуре считается пытками.