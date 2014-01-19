Народное вече в Киеве переросло в столкновения с фаерами и шумовыми гранатами

В Киеве на Майдане Незалежности началось восьмое Народное вече в рамках акции протеста против политики, которую проводит действующая украинская власть. На нем оппозиция объявила о дальнейшем плане действий, который состоит из трех пунктов.

"Мы должны создать Народную Раду из числа народных депутатов. Поэтому первое решение - создание такой Рады. Поддерживается?" - спросил Яценюк у присутствующих на Евромайдане.

"Да!" - заявили участники акции.

"Второе - Народная Рада должна получить легитимность от украинского народа. Второе - подтверждение полномочий Народной Рады. Третье - формирование новой Конституции. Мы начинаем народное голосование о недоверии и отставке Януковича", - заявил Яценюк.

Участники Автомайдана отправились с Европейской площади по улице Грушевского к зданию Верховной Рады Украины с целью начать пикет в знак протеста против принятых 16 января законов.

“Готовьтесь к тому, что нам придется стоять долго, не один день, пока Верховная Рада не соберется и не отменит данные законы. Запасайтесь топливом и всем остальным, что необходимо”, - объявили по громкоговорителю.

Около 500 активистов - преимущественно молодых людей - подошли к милицейскому кордону, который перегораживает въезд на улицу Грушевского, к зданиям правительства и парламента, со стороны Европейской площади.

Кое-кто из активистов залез на грузовики, которыми перекрыты подступы к правительственному зданию. С противоположной стороны выстроились бойцы внутренних войск МВД Украины. Сейчас каких-то активных действий с обеих сторон нет.

В то же время на пути к зданиям правительства и Верховной Рады молодые люди расталкивают милицейские автобусы. С противоположной стороны границы подтянулись автобусы с правоохранителями.

Около 300 молодых людей в шлемах с масками на глазах, многие из которых имеют при себе деревянные палки и деревянные щиты, отправились от улицы Институтской по Парковой аллее в Киеве. Молодые люди начали швырять в бойцов Внутренних войск петарды, дымовые шашки, бить их палками. В свою очередь, милиция применила дубинки и слезоточивый газ.

Часть митингующих отошла, другая, одетая в противогазы, остается. В одном из милицейских автобусов выбиты окна.

Часть общественных активистов Евромайдана, между тем, недовольны действиями и заявлениями лидеров оппозиции. В частности, соответствующую позицию высказал общественный активист Игорь Луценко.

Так, на своей странице в Facebook он написал около часа назад: «Разрыв между ожиданиями Майдана и заявлениями лидеров, к сожалению, достиг исторического максимума».

Милиция применила к митингующим светошумовые гранаты со слезоточивым газом.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие, которые пытаются прорвать кордон внутренних войск на улице Грушевского, разбили два милицейских автобуса.

Радикально настроенные молодчики подожгли милицейский автобус, припаркованный у входа на стадион «Динамо». Сначала у него разбили окна, а затем подожгли.

Как передает корреспондент УНИАН, столкновения между милицией и митингующими не прекращаются: когда правоохранители применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие отступают, а потом снова наступают.

В то же время представители "Правого сектора" поймали работника спецподразделения "Беркут" и несут его на Майдан. Об этом сообщает корреспондент INSIDER с места событий.

Несут его за руки и за ноги на Майдан для "народного суда".

На Грушевского к кордону ВВ в противогазах в это время подтягивают водомет, подъехали десятки "скорых".

Милиция продолжает применять светошумовые гранаты со слезоточивым газом, а митингующие скандируют: «Ганьба!»