Продажи SIM-карт «Киевстар» увеличились в 15 раз

Об этом сообщается на сайте "Киевстар".

"17 января 2014 покупки стартовых пакетов предоплаченной мобильной связи «Киевстар» во всех точках продаж увеличились в пятнадцать раз, по сравнению с обычным периодом. Клиенты объясняют такую активность распространившейся информацией о том, что в скором времени продажа sim-карт якобы будет только по паспортам. Несмотря на такое резкое увеличение спроса, компания имеет достаточный запас sim-карт и сохраняет существующие цены на стартовые пакеты", - сказано в сообщении.

Оператор сообщает, что технически готов подключить всех желающих воспользоваться услугами мобильной связи.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, вносящий изменения в порядок предоставления услуг операторами мобильной связи.

Согласно положениям принятого законопроекта, теперь, чтобы оказывать абонентам услуги связи, мобильным операторам придется заключить с ними договора, которые подразумевают необходимость предоставления паспортных данных клиента, желающего стать абонентом мобильной связи.