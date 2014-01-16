Рада запретила продавать SIM-карты без предоставления паспорта

Соответствующий законопроект, зарегистрированный под №3879, сегодня принял парламент. Изменения касаются продажи анонимных SIM-карт для мобильных телефонов, пишет Капитал.

Согласно положениям принятого законопроекта, теперь, чтобы оказывать абонентам услуги связи, мобильным операторам придется заключить с ними договора, которые подразумевают необходимость предоставления паспортных данных клиента, желающего стать абонентом мобильной связи.

Кроме того, в ближайшее время Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации может получить полномочия по регулированию интернета.

Согласно принятому законопроекту, НКРСИ может принять решение об ограничении доступа абонентов к сайтам, на которых размещена информация, нарушающая законодательство, либо же к информационным агентствам, которые работают без свидетельства о государственной регистрации.

При этом под понятие «деятельность информационных агентств» попадает сбор, обработка, сохранение, подготовка и распространение информации.

Таким образом, вне закона могут оказаться блоги и даже социальные сети, пользователи которых также распространяют информацию.

Решение об ограничении доступа абонентов операторов телекоммуникаций к ресурсам сети Интернет, через которые осуществляется распространение информации, распространение которой противоречит закону, принимается на основании заключения эксперта о принадлежности информации к «противозаконной».