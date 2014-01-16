Ночь на столичном Майдане прошла спокойно

Как сообщает ТСН, около полуночи активисты заступили на ночное дежурство: обошли периметр и палатки. На Майдане тогда собралось около 10 тыс. мобилизованных и готовых к действиям людей. Ночью людей уменьшилось.

Под утро напряжение спало, но самооборона не расслаблялась и работала исправно, написал в Facebook народный депутат Андрей Пышный.

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Ночью народные депутаты общались с людьми и рубили дрова. Тем временем, активисты играли в шахматы и настольный теннис просто на улице.

Напомним, вчера, 15 января, Окружной административный суд Киева по иску Киевской городской государственной администрации запретил проведение акций протеста в центре Киева до 8 марта 2014 года.

В частности, запрет касается собраний на Европейской и Михайловской площадях, в парке Шевченко, на Майдане Незалежности и всех прилегающих к ним улицах.

Это судебное решение вызвало у представителей оппозиции и активистов опасения, что под его поводом будет проведен штурм Майдана. На Майдане была объявлена ​​мобилизация