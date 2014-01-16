Активисты Антимайдана не пойдут на Евромайдан этой ночью - СМИ
02:29, 16 января 2014Политика
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Участники протестной акции "За наведение порядка в Киеве" продолжают стоять группами в Мариинском парке.
Активисты Антимайдана не пойдут на Евромайдан этой ночью Фото Корреспондент
В каждой из групп провели перекличку, расходиться по палаткам активисты пока не собираются. Часть из них пьют чай. Отметим, что некоторые из палаток в парке без света и обогрева, сообщает Обозреватель.
По информации источника издания, сегодня ночью никаких действий активистов в отношении Евромайдана не будет.
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Участников акции мобилизовали для того, чтобы утром они заняли территорию у Верховной Рады и не пустили туда представителей Евромайдана.
Напомним, на заседании Рады 16 января нардепы попробуют принять государственный бюджет Украины на 2014 год.
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