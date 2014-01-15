Трибуна и президиум Рады опять заблокированы
10:01, 15 января 2014Политика
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За полчаса до начала утреннего заседания Верховной Рады президиум и трибуна парламента уже заблокированы оппозицией
Верховная Рада / Фото : Дмитрий Ларин
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в блокировании принимают участие около 10 народных депутатов. В частности, за трибуной находится народный депутат от “Батькивщины” Людмила Денисова, а в президиуме - ее однопартиец Виталий Ярема.
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Сегодняшнее утреннее пленарное заседание должно начаться в 10.00.
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