Трибуна и президиум Рады опять заблокированы

10:01, 15 января 2014
Политика
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За полчаса до начала утреннего заседания Верховной Рады президиум и трибуна парламента уже заблокированы оппозицией

рада / Фото : Дмитро Ларін

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в блокировании принимают участие около 10 народных депутатов. В частности, за трибуной находится народный депутат от “Батькивщины” Людмила Денисова, а в президиуме - ее однопартиец Виталий Ярема.

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Сегодняшнее утреннее пленарное заседание должно начаться в 10.00.

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