На Западе поют "Червону руту", а на Востоке - "Смуглянку" - соцопрос

Социологический опрос провела группа «Рейтинг».

В ходе опроса респондентами было названо около 800 песен, это при том, что четверть - не смогли определить свою любимую песню. Для того чтобы составить рейтинг среди 800 названных было выделено ТОП-30 самых популярных песен и рассчитан вес каждого из них в структуре ТОП-30.

Итак, согласно результатам исследования, самой любимой песней украинцев является «Червона рута» (удельный вес в топ-30 составляет 14,3%). Также среди любимых песен: «Чорнобривці» (5%), «Одна калина» (4,3%), «Несе Галя воду» (4,1%), «Ой, смереко» (3,9%), «Миллион алых роз», «Хуторянка», «Рідна мати моя» та «Катюша» (по 3,6%), «Айсберг», «День Победы» (по 3,3%), «О Боже, какой мужчина» (3,2%), «Черемшина» и «Ой, на горі два дубки» (по 3%).

По названным любимыми песнями было выделено ТОП-30 самых популярных исполнителей и рассчитано вес каждого из них в структуре ТОП-30. Таким образом, наиболее популярными исполнителями являются София Ротару (удельный вес в топ-30 составляет 14,3%) и Алла Пугачева (11,2%). В репертуаре Софии Ротару популярной песней является «Червона рута», среди песен Аллы Пугачевой - «Миллион алых роз» и «Айсберг».

Также в структуре ТОП-30 популярных исполнителей можно выделить Стаса Михайлова (8,4%), Океан Эльзы (4,7%), Григория Лепса (4,2%), Ани Лорак (4,1%), Таисию Повалий (3,6%), Михвила Круга и группу Любэ (по 3,5%), Николая Баскова (3,2%) и Николая Гнатюка (3,1%).

На Западе популярнее, чем в остальных регионах, являются «Червона рута», «Хуторянка», «Ой, смереко», «Ой, на горі два дубки» и «Водограй». Среди исполнителей – София Ротару, Океан Эльзы, Николай Гнатюк, Владимир Ивасюк и Назарий Яремчук. В Центре - «Рідна мати моя», «Несе Галя воду», «Все для тебя» и «Розпрягайте, хлопці, коней». Среди исполнителей - Григорий Лепс, Елена Ваенга, Оксана Билозир и Олег Газманов.

В Северном регионе более любимыми являются песни: «Ой, у вишневому саду», «Ніч яка місячна», «Черемшина», «Надежда», «Белые розы». Среди исполнителей - Океан Эльзы, Нина Матвиенко, ТІК, Алиса, Madonna.

Жители Востока и Донбасса чаще других выбирали такие песни как «Катюша», «Ой, мороз, мороз», «Смуглянка», «Ах, какая женщина» и «День Победы». Более популярные исполнители на Востоке: Алла Пугачева, Стас Михайлов, Ани Лорак, Николай Басков и Сергей Трофимов. На Донбассе - Михаил Круг, Михаил Шуфутинский и Михаил Боярский. В Южном регионе любят такие песни как «Айсберг», «Лаванда», «А белый лебедь на пруду». Наибольшей популярностью среди исполнителей пользуются Таисия Повалий, Любэ, Майя Кристалинская.

Мужчины чаще предпочитают такие песни как «Ой, смереко», «День Победы», «Розпрягайте, хлопці, коней», «Смуглянка», «Ой, чий то кінь стоїть», «Шарманка», «Рюмка водки на столе». Любимыми исполнителями среди мужчин являются Любэ, Океан Эльзы, Михаил Круг, Владимир Высоцкий. Женщины выбирают - «Червона рута», «Одна калина», «Чорнобривці», «О Боже, какой мужчина», «Айсберг», «Миллион алых роз», «Лаванда». Среди женщин более популярны такие исполнители как София Ротару, Алла Пугачева, Стас Михайлов, Ани Лорак, Таисия Повалий, Натали.

С увеличением возраста растет популярность таких песен, как «Червона рута», «Катюша», «Одна калина», «Ой, мороз, мороз». Современные песни «О Боже, какой мужчина», «Белые розы», «Шарманка», «Все для тебя» являются излюбленными среди молодого поколения и людей среднего возраста.

Те, кто считают родным языком украинский, предпочитают такие песням как «Червона рута», «Несе Галя воду», «Ой, смереко», «Рідна мати моя», «Ой, на горі два дубки», «Ой, чий то кінь стоїть ». Среди тех, кто считает родными оба языка, популярные «Одна калина», «Чорнобривці», «Ніч яка місячна», «Айсберг», «Розпрягайте, хлопці, коней». Русскоязычные респонденты чаще отмечали следующие песни: «Катюша», «Ой, мороз, мороз», «Смуглянка», «День Победы», «Миллион алых роз», «Ах, какая женщина».

Любимыми песнями жителей городов стали «Миллион алых роз», «Катюша», «О Боже, какой мужчина», «Смуглянка», «Белые розы», «А белый лебедь на пруду», «Надежда», «Ой, у вишневому саду ». Среди жителей сел преобладают «Червона рута», «Несе Галя воду», «Ой, смереко», «Черемшина», «Ой, на горі два дубки», «Одна калина», «Рідна мати моя», «Шарманка».

Ответы респондентов были также разделены по периоду создания песен (до 90-х и после 90-х), языку исполнения и музыкальному стилю.

Так, в структуре любимых песен украинцев половина (51%) приходится на современный период - после 90-х годов, 49% - созданные до 90-х годов.

Современные песни более популярны на Донбассе (57%), Востоке (55%), преимущественно среди мужчин, русскоязычных жителей городов, молодежи, людей с высшим образованием и доходами. Больше сторонников «старых» песен - на Западе (57%) и в Центре (51%), чаще это женщины, люди старшего возраста с низким уровнем образования и доходов.

В структуре любимых песен украинцев большинство (53%) русскоязычные, 39% - украиноязычные, 8% - иностранные.

Песни на русском языке более популярны на Донбассе (65%), Юге (63 %), Востоке (62%) и в Северном регионе (53%). Больше всего сторонников украинских песен на Западе (65%) и Центре (43%). Интересно, что иностранные песни чаще встречаются среди любимых на Донбассе (11%) и Севере (10% ), а реже всего - на Западе (5%). Русские песни больше любят русскоязычные жители городов . Зато украинские песни популярны среди женщин , украиноязычных и жителей сел, людей старшего возраста, с более низким уровнем образования и доходов. Иностранные песни больше любят мужчины, молодежь с высшим образованием и люди большими доходами.

В структуре любимых песен украинцев почти половина (48%) приходится на популярные песни, 16% - на народные, 11% - рок, 10% - шансон. Менее распространены патриотические песни и романсы (по 5%), бардовские песни (2%), клубная и электронная и классическая музыка (1%).

Популярную музыку значительно больше слушают женщины. Народные песни больше любят на Западе (27% ), Севере ( 16% ) и Центре ( 17%). Их сторонники - женщины, украиноязычные жители сел, люди старшего возраста с низким уровнем образования и доходов. Песни рок-направления более популярны на Севере ( 15%) и Юге ( 12%). Это преимущественно мужчины и жители городов, а также молодежь, люди с высшим образованием и большими доходами. Сторонников шансона всего на Донбассе (16%), Юге и Востоке (по 11 %). Его выбирают мужчины, русскоязычные жители городов и люди среднего возраста с высоким уровнем дохода . Патриотические песни также более распространены на Востоке и Донбассе (около 8 %), а также Севере и Юге (по 5 %). Их слушатели - русскоязычные жители городов, старшего возраста с низким уровнем образования и доходов. Романсы больше любят на Востоке (7 %), чаще русскоязычные.