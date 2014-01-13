Автомайдан будет выявлять и останавливать агрессивных провокаторов

"В последнее время из-за многочисленных систематических незаконных действий власти по отношению к мирным гражданам в обществе сложилась очень напряженная психологическая атмосфера. Многие люди, особенно тех, которые пострадали во время силовых разгонов - на грани срыва, проявления агрессии во время проведения мирных акций. Автомайдан напоминает всем, что мы - объединение активистов, которые выражают свой протест лишь мирными и законным путями. Своим примером мы показываем, что беззаконие власти мы сможем преодолеть только массовым применением закона, только постоянным мирным давлением общества на власть", - говорится в заявлении организаторов Автомайдана, размещенном на странице в Facebook Дмитрия Булатова.

По теме: На Европейской площади в Киеве собралось около ста машин Автомайдана

Активистов организаторы просят "не поддаваться на призывы к применению силы против кого-либо, потому что это может привести к непредсказуемым тяжелым последствиям".

"Людей, которые проявляют агрессию во время мирных акций, мы будем считать провокаторами, выявлять их, прекращать их противоправные действия, публично освещать информацию о них", - заявляют организаторы Автомайдана.

"Автомайдан защищает всех граждан от противоправных посягательств. Мы не разделяют в этом поцессе ни обычных граждан, ни депутатов, ни госслужащих, ни работников правоохранительных органов. Каждый человек должен быть защищен от посягательств на свою жизнь, здоровье или личную свободу. Даже если это представитель правоохранительных органов, даже если он подозревается в незаконных действиях. Мы не суд и не каратели. Есть законные пути решения конфликтных ситуаций, и это не один раз давало эффективный результат. Мы уже имеем множество таких примеров в ходе проведенных акций. Принцип законности - принцип, от которого мы не откажемся", - отмечается в заявлении автомайдановцы.