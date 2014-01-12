Украинский вопрос стал основным на Тракайском форуме западных дипломатов - Порошенко

Об этом в интервью 5 каналу заявил внефракционный народный депутат, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Петр Порошенко, который представлял на форуме Украину.

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«Обычно на Тракайском форуме должны обсуждаться вопросы безопасности, вопросы стратегического развития Европейского союза, и отдельным под вопросом стал вопрос отношений с Россией и связанных с ним - судьба «Восточного партнерства». Но уже с начала формирования повестки дня форума было понятно, что наибольшую заинтересованность вызывает у всех участников форума именно ситуация в Украине», - отметил Порошенко.