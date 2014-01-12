Украинский вопрос стал основным на Тракайском форуме западных дипломатов - Порошенко
10:38, 12 января 2014Политика
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Украинский вопрос стал ведущим на ежегодной неформальной встрече «Snow meeting - 2014», в который принимали участие главы МИД стран ЕС, заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд и ведущие эксперты по вопросам международной политики и безопасности
Порошенко рассказал о форуме
Об этом в интервью 5 каналу заявил внефракционный народный депутат, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Петр Порошенко, который представлял на форуме Украину.
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«Обычно на Тракайском форуме должны обсуждаться вопросы безопасности, вопросы стратегического развития Европейского союза, и отдельным под вопросом стал вопрос отношений с Россией и связанных с ним - судьба «Восточного партнерства». Но уже с начала формирования повестки дня форума было понятно, что наибольшую заинтересованность вызывает у всех участников форума именно ситуация в Украине», - отметил Порошенко.
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