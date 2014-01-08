МИД принял во внимание резолюцию Сената США по Украине

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, переданном УНИАН.

«В МИД Украины расценивают принятие указанной резолюции как проявление поддержки европейского выбора нашего государства и его демократического развития. Правительство Украины остается верным стратегическому курсу на европейскую интеграцию и продолжение демократических реформ», - сказано в комментарии.

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Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание указанную резолюцию.

В министерстве отмечают, что призыв верхней палаты Конгресса США ко всем сторонам политического процесса в Украине воздерживаться от применения силы и поддерживать диалог национального примирения полностью отвечает подходам правительства Украины. «Именно к такому диалогу с целью обеспечения стабильности в государстве призывает Президент Украины Виктор Янукович, который осудил применение силы как со стороны правоохранительных органов, так и отдельных участников акций протеста», - отмечается в комментарии.

В МИД Украины подчеркивают готовность украинской стороны продолжать развивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами. «Мы готовы вести открытый диалог в атмосфере взаимопонимания, в том числе по вопросам европейской интеграции», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Сенат США принял резолюцию в поддержку народа Украины, проект которой был подан на рассмотрение американских законодателей 18 декабря.

В резолюции Сенат призывает к прекращению выборочного правосудия в Украине и выражает уверенность, что «будущее Украины будет заключаться в более крепких связях с Европой, США и другими демократическими сообществами».

Полный текст резолюции:

"Выражая поддержку украинскому народу в свете решения президента Януковича не подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Поскольку, согласно данным опроса, проведенного в ноябре 2013 года, большинство украинцев поддержало подписание исторического торгового и политического соглашения с Европейским Союзом;

Поскольку тесная связь между Украиной и Европейским Союзом была поддержана украинским гражданским обществом, деловыми кругами и политиками всего политического спектра и принесет долгосрочные политические, демократические и экономические выгоды народу Украины;

Поскольку Украина успешно приняла большую часть законов, необходимых для того, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза к подписанию Соглашения об ассоциации;

Поскольку 22 сентября 2012 года и 18 ноября 2013 года Сенат единогласно принял резолюции, призывающие к доказуемому концу избирательного правосудия в Украине и выражающие его уверенность в том, что будущее Украины - в более тесных связях с Европой, США, и другими в сообществе демократий;

Поскольку опыт таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония обеспечивает положительный пример более широких экономических возможностей, повышенной личной свободы и надлежащего управления, которые также могут быть реализованы Украиной;

Поскольку правительство и народ Украины имеют суверенное право выбирать свою собственную внешнюю политику и экономический курс, и ни одна другая страна не имеет права определять их политическую и экономическую ориентацию, и решать, к каким союзам и торговым соглашениям они могут присоединиться;

Поскольку 21 ноября 2013 года президент Украины Виктор Янукович приостановил подготовку Украины к подписанию Соглашения об ассоциации за неделю до решающего саммита Европейского союза на высшем уровне в Вильнюсе, Литва;

Поскольку резкий поворот накануне саммита из-за российского экономического принуждения и для защиты узких интересов отдельных чиновников и частных лиц в Украине побудил сотни тысяч украинцев по всей стране, особенно молодых людей и студентов, протестовать против этого решения и стоять в поддержку дальнейшей евроатлантической интеграции Украины;

Поскольку международные некоммерческие и неправительственные организации оказывают существенную помощь нуждающимся украинцам, но все равно сталкиваются с прямыми угрозами и вызовами своему существованию, и административными и нормативными препятствиями, в том числе с препятствием в работе с безналоговым статусом, необходимым для максимально эффективного использования средств на местах, и угрозами структуре гражданского общества, имеющего жизненно важное значение для демократии в Украине;

Поскольку 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве спецподразделения полиция разогнали мирную демонстрацию студентов и активистов гражданского общества, которые призывали президента Януковича подписать Соглашение об ассоциации;

Поскольку около 35 человек были задержаны или арестованы, десятки были госпитализированы, некоторые из них с тяжелыми травмами;

Поскольку 9 декабря 2013 года были проведены рейды по трем оппозиционным СМИ и в штаб-квартире одной оппозиционной партии;

Поскольку 11 декабря 2013 года украинские власти провели ночную полицейскую операцию в попытке насильно взять под контроль площадь Независимости, но встретили сопротивление со стороны отважных украинцев, заполнивших площадь и давших отпор полиции;

Поскольку все три бывших президента Украины подчеркнули необходимость воздерживаться от насилия и важность налаживания диалога с оппозицией;

Поскольку Украине угрожает экономический кризис, который возможно преодолеть лишь путем долгосрочных экономических реформ: Теперь, в связи с этим, было

Решено, что Сенат:

1. поддерживает народ Украины и его суверенное право наметить независимое и демократическое будущего для его страны;

2. призывает лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза продолжить активную совместную работу по поддержке мирного и демократического разрешения нынешнего кризиса, который направляет Украину к будущему в евроатлантическом сообществе и долгосрочному решению экономического кризиса в Украине;

3. призывает демонстрантов и членов оппозиции и гражданского общества в Украине продолжать избегать применения насилия и вести диалог национального примирения;

4. призывает все политические партии воздержаться от разжигания ненависти или действий антисемитского или иного характера, которые сильнее разделяют украинский народ в то время, как ему необходимо единение;

5. призывает правительство Украины воздержаться от дальнейшего применения силы или насилия против мирных демонстрантов, а также соблюдать международно признанные права человека в отношении украинского народа, особенно свободу слова и собраний;

6. осуждает решение украинских властей применить насилие против мирных демонстрантов 30 ноября, 1 декабря и 11 декабря 2013 года, и призывает быстро привлечь виновных к ответственности, а всех задержанных участников ненасильственных демонстраций немедленно освободить; и

7. отмечает, что в случае дальнейшего насилия со стороны государства отношении мирных демонстрантов, президент и Конгресс должны рассмотреть, следует ли применять целенаправленные санкции, в том числе визовые и замораживание активов, в отношении лиц, ответственных за приказы и осуществление насилия". (LB.ua)