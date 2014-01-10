В Полтавской области неизвестные обезглавили памятник Ленину
09:49, 10 января 2014Политика
4114 0
В райцентре Машевка Полтавской области сегодня ночью неизвестные обезглавили памятник Ленину.
В этом месяце было разрушено уже 2 памятника Ленину / Фото : poltava.pl.ua
Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев, «сегодня утром в милицию Машевки позвонил председатель Машевской райгосадминистрации и сообщил, что у памятника Ленину, который размещен в центре райцентра, отбита голова. На место выехала следственная группа».
Читайте также: В райцентре на Житомирщине неизвестные снесли памятник Ленину (фото)
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».
Напомним, 4 января в Одесской области был разрушен памятник Ленину, а 9 января в Бердичеве ночью неизвестные снесли памятник Ленину, установленный на территории школы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter