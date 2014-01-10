В Полтавской области неизвестные обезглавили памятник Ленину

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев, «сегодня утром в милицию Машевки позвонил председатель Машевской райгосадминистрации и сообщил, что у памятника Ленину, который размещен в центре райцентра, отбита голова. На место выехала следственная группа».

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По данному факту открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».

Напомним, 4 января в Одесской области был разрушен памятник Ленину, а 9 января в Бердичеве ночью неизвестные снесли памятник Ленину, установленный на территории школы.