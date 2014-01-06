В райцентре на Житомирщине неизвестные снесли памятник Ленину (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, сегодня утром директор одной из школ Бердичева позвонил в милицию и сообщил, что на территории учебного заведения неизвестные лица свалили с постамента памятник Ленину.

Читайте также: В Одесской области неизвестные облили краской памятник Ленину

Следственно-оперативная группа Бердичевского горотдела милиции выяснила, что инцидент произошел сегодня около часа ночи. Звук от падения чего-то тяжелого услышал сторож школы, который в это время находился внутри помещения, однако снесенный памятник обнаружил только спустя полчаса во время очередного обхода территории школы, и только утром известил об этом администрацию учебного заведения.

По словам директора школы, памятник Ленину не находился на балансе учебного заведения.

Работники милиции установили, что статую свалили с помощью веревки. Правоохранители считают, что в данном случае действовала группа людей, поскольку свалить с постамента высотой 1,75 метра бетонный памятник высотой более 2 метров вряд ли сможет один человек. В результате падения статуя очень повредилась.

С места происшествия милиционеры изъяли часть веревки, с помощью которой был свален памятник, а также получили другую следственную информацию.

Как сообщил УНИАН начальник Бердичевского горотдела милиции Юрий Олефир, информация о событии была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители выясняют обстоятельства события и лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения.