Кличко: Провокации против Автомайдана плохо закончатся для ГАИ

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал лидер ”УДАРа ” Виталий Кличко, сообщает пресс-служба политической партии «УДАР».

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”Был только что на Владимирской. Террор и провокации против участников Автомайдана плохо закончатся для самых ГАИшников. Сегодня каждый автоинспектор, который приходит домой к автомобилиста или бросается специально под машину, должен понимать, что нарушает закон. Те ”протоколы”, которые они составляют, те ”свидетели”, которых они приводят - все это влечет не просто на увольнение в будущем... А люстрация после смены власти состоится! Пусть деятели в погонах не сомневаются. Ретивых приспешников режима ждет и ответственность по закону”, - написал Кличко.

Он призвал всех, к кому приходят домой автоинспекторы, фотографировать протоколы, которые те составляют, и документы, которые предъявляют. Это, по словам Кличко, нужно, чтобы юристы могли предоставлять людям необходимую правовую помощь.