Организатора Автомайдана вызывают в МВД на допрос

Об этом заявил адвокат автомайдановцев Дмитрий Йовдий, пишет сообщество EuroMaydan на своей странице в Facebook.

Булатов должен прибыть на Владимирскую, 15 30 декабря в 14:00

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"Формально Булатов вызывается в качестве свидетеля в рамках расследования дела о блокировании дорог (об открытии соответствующего производства сообщалось ранее). Впрочем, в действительности интерес МВД связан с автопробегом в Межигорье, организатором которых выступает Дмитрий Булатов.

Более того, после вступления в действие так называемого закона об амнистии, уголовное производство по блокированию дорог вообще должно было быть уже закрытым", - подчеркивает Йовдий.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье активисты Автомайдану отправились пикетировать Межигорье, а впоследствии поехали в Кончу-Заспу, где поломали и расписали красками заборы помещений Виктора Медведчука и Николая Азарова.