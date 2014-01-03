В оппозиции отрицают, что участник Автомайдана сбил инспектора ГАИ (видео)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

«На самом же деле, гаишник подошел к автомобилю, который двигался с чрезвычайно низкой скоростью, оторвал боковое зеркало и упал, сделав вид, что якобы его сбила машина. Однако десятки свидетелей утверждают, что никакого наезда на инспектора не было. Это также зафиксировал видеорегистратор», - отметили в «Свободе».

По данным пресс-службы, этот автомобиль участника Автомайдана, которого окружили около 20 представителей правоохранительных органов, сейчас находится на улице Владимирской возле станции метро «Золотые ворота». На место прибыло несколько следственно-оперативных групп, которые опечатывают машину и обвиняют владелицу автомобиля в совершении наезда на сотрудника ГАИ, говорится в сообщении.

«Это событие свидетельствует о том, что власть продолжает реализовывать план по уничтожению Майдана. Сейчас зачистке и репрессиям подвергаются участники Автомайдана. Как известно, всех, кто принимал участие в воскресной поездке в Межигорье (а это несколько тысяч автомобилей), вызывают в милицию и ГАИ, где на месте инспекторы отбирают водительские права», - подчеркнул народный депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк, добавив, что таким образом Госавтоинспекция лишает активистов возможности осуществлять любые действия в рамках Автомайдана.

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«Это свидетельствует о последующей тактике репрессий, которую осуществляет режим. На самом деле другого языка, кроме репрессий, преследований и провокаций, у нынешней власти нет», – отметил Сиротюк, который вместе с депутатом-свободовцем Алексеем Кайдой, а также депутатами от «УДАРа» и «Батькивщины» находится на месте события, требуя отпустить владелицу задержанного автомобиля.

Как сообщал УНИАН, ранее киевская милиция заявила, что участник Автомайдана сбил начальника столичного батальона ГАИ.

Это произошло сегодня, 3 января, около 14.00 на Софийской площади, когда участники Автомайдана двигались по центральным улицам столицы для пикетирования киевского управления ГАИ.

Как утверждают в милиции, один из водителей «зацепил зеркалом инспектора ГАИ и протащил его несколько метров по проезжей части»

Инспектор ГАИ госпитализирован, проводится проверка обстоятельств инцидента и устанавливается личность водителя, совершившего ДТП, проинформировали в ГУ МВД.