Участник Автомайдана в Киеве сбил инспектора ГАИ и уехал - милиция

В Киеве участник Автомайдана сбил начальника столичного батальона ГАИ.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, это произошло сегодня около 14.00 на Софийской площади, когда участники Автомайдана двигались по центральным улицам столицы для пикетирования киевского управления ГАИ.

По предварительной информации милиции, во время движения колонны участников Автомайдана сотрудник ГАИ пытался разъяснить водителям недопустимость создания затора, поскольку они остановились, включив на своих авто сигнализацию аварийной остановки.

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В это время один из водителей начал двигаться на автомобиле, зацепил зеркалом инспектора ГАИ и «протащил его несколько метров по проезжей части», заявили в ГУ МВД, добавив, что после этого, не останавливаясь, водитель продолжил движение по ул. Владимирской в направлении станции метро “Золотые ворота”.

Как отметили в милиции, там автомобиль нарушителя был заблокирован транспортными средствами инспекторов ДПС, однако водитель пересел в другой автомобиль участника акции протеста и уехал с места происшествия.

Инспектор ГАИ госпитализирован, проводится проверка обстоятельств инцидента и устанавливается личность водителя, который совершил ДТП.