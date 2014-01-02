На турецко-сирийской границе возводят четырехметровую стену

Строительство четырехметровой стены ведется на участке турецко-сирийской границы в юго-восточной турецкой провинции Газиантеп, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на местные власти.

Возведение ограждения на участке протяженностью 900 километров призвано сократить число нелегальных мигрантов, проникающих через турецкие КПП из Сирии. По данным издания, строительство стены в районе Каркамыш (Karkamis) пока не окончено. Когда власти планируют закончить строительство, издание не уточняет, сообщает РИА Новости.

В середине октября власти Турции начали строительство разделительной стены в районе приграничного города Нусайбин на юго-востоке страны. Местные жители и представители прокурдской Партии мира и демократии (ПМД) выступили против строительства. В знак протеста против строительства стены мэр Нусайбина Айше Гекхан объявляла голодовку.