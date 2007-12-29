Коммунист Грач заявляет о предательстве - кто-то проголосовал его карточкой

Лидер коммунистов Крым, народный депутат Украины (фракция Компартии) Леонид ГРАЧ возмущен, что кто-то проголосовал его карточкой «за» принятие во втором чтении проекта бюджета Украины на 2008 год.

Об этом говорится в заявлении Л.ГРАЧА, текст которого передан УНИАН.

Депутат отмечает, что 28 декабря во время вечернего заседания среди проголосовавших, несмотря на то, что днем было принято политическое решение президиума Центрального комитета Компартии о неучастии в голосовании, за данный бюджет оказались голоса восьми народных депутатов - членов фракции Компартии. "Подобное ренегатство есть настоящее предательство интересов партии и народа", - говорит Л.ГРАЧ. По его словам, "возмутительным до боли" явилось то, что в том числе проголосовали его карточкой, а также карточкой депутата от КПУ, крымчанки Марины ПЕРЕСТЕНКО, которая также отсутствовала на заседании парламента.

Л.ГРАЧ заявил, что с 24 декабря находится официально на больничном и пребывает в Симферополе. «Ни очного, ни заочного участия в голосовании не принимал и принимать не мог», - подчеркнул депутат.

Он требует «принципиального партийного разбирательства с теми, кто отвечает за работу фракции, а также кто несет ответственность за формирование списков партии на выборах». Л.ГРАЧ также просит Секретариат аппарата Верховной Рады Украины не считать его голос «за» бюджет.

Он также назвал проект бюджета Украины на 2008 год «популистской фикцией мадам ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 28 декабря парламент 235-ю голосами принял Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты».

В частности, из фракции БЮТ проголосовали 156 депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 71, из фракции КПУ – 8.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина.