В МВД рассказали о первых результатах расследования по делу об избиении Чорновол

Представитель МВД сообщил народным избранникам о ходе расследования избиения общественной активистки Татьяны Чорновил, сообщается на официальном сайте министерства.

В частности, он рассказал о проведении следственных действий и еще раз отметил, что над раскрытием работают лучшие специалисты правоохранительного ведомства.

"Только сутки продолжается расследование этого дела. Есть уже результаты: установлены трое лиц, причастных к совершению этого преступления. Двое из них задержаны, третьего разыскиваем. Это дело находится на личном контроле Министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко", - подчеркнул Олег Татаров.

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Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.