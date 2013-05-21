Захарченко сегодня доложит Раде о ходе расследования избиения журналистов

Сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады предусмотрено заслушивание информации министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко о расследовании избиения журналистов во время проведения массовых мероприятий в Киеве 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня планируется рассмотреть для включения в повестку дня законопроект о внесении дополнений в Уголовный кодекс Украины относительно особенностей исчисления сроков давности за преступления, совершенное некоторыми лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты (о выполнении Плана действий по либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц).

Также ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон “О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно увеличения расходов на лечение граждан Украины за рубежом).

Кроме того, в повестке дня есть законопроект о внесении изменений в закон “О столице Украины — городе-герое Киев” (относительно объединения должностей главы Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета), а также законопроект об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Также сегодня ВР планирует рассмотреть проект постановления об установлении Дня украинских миротворцев.