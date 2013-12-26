СМИ: Чорновол избили не по политическим причинам, а из-за тарана дорогой иномарки

Журналистку и общественную активистку Татьяну Чорновол избили столичные "мажоры" за то, что она якобы таранила их машину, которую они хотели продать.

Об этом пишет газета "Вести" со ссылкой на собственные источники в МВД.

Источники в милиции уверяют, что задержали владельца «Порше», таранившего Чорновол, 31-летнего киевлянина Александра Храмцова (на него «Порше» действительно зарегистрирован в базах данных — номера машины видны на видео с регистратора машины Чорновол, который и заснял весь эпизод), а также еще одного участника избиения, имя которого не разглашается.

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Если верить источнику в МВД, то это была абсолютно не политическая дорожная разборка из-за того, что Чорновол якобы врезалась в «Порше».

«Владелец «Порше» уже дал показания. Он сообщил, что Чорновол врезалась в него первая, а потом не хотела выходить из машины. Разборки могло бы и не быть, если бы владелец не собирался продавать авто. Из-за этого люди из «Порше» потеряли контроль над собой и напали на Татьяну», — сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.