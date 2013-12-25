КГГА: рекламные мониторы внутри вагонов киевского метро демонтируют из-за долгов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент общественных коммуникаций.

Как говорится в сообщении, решение обусловлено нежеланием компании-оператора рекламы, которой принадлежат мониторы, платить за пользование местами для размещения рекламы. Так, по состоянию на 24 декабря ее задолженность составляет 1,14 млн грн.

По данным КГГА, договор между КП «Киевской метрополитен» и рекламной компанией был заключен в 2007 году на 10 лет. Согласно ему, оператор разместил внутри подвижного состава Киевского метрополитена 3514 электронных информационных носителей. За это он должен был платить 3,75 грн за единицу (без НДС) ежемесячно. С 2007 года компания платила за пользование имуществом Киевского метрополитена только 6,9 тыс. грн в месяц. Рекламодатели при этом тратили на размещение своей рекламы в метрополитене значительно больше. Например, трансляция на мониторах в будни одного 10-секундного ролика стоит рекламодателю более 34 тыс. грн (по прайсовой стоимости), указали в КГГА.

Распоряжением КГГА от 21.05.2012 № 838 «О вопросе определения размера платы за размещение рекламы в городе Киеве» с сентября 2012 был увеличен тариф на мониторы внутри вагона до 35 грн (без НДС). Однако платить городу по действующим тарифам оператор отказался, подчеркивается в сообщении.

Киевский метрополитен обратился в суд с целью защиты интересов территориальной общины Киева. Судебное разбирательство завершилось 10 декабря 2013 года решением Высшего хозяйственного суда Украины в интересах киевской общины, отметили в КГГА, напомнив, что суд внес изменения в договор и обязал компанию платить за использование имущества метрополитена для размещения рекламы по действующим тарифам.

«Таким образом, учитывая невыполнение рекламным оператором решения суда, игнорирование неоднократных требований об уплате задолженности, Департамент общественных коммуникаций был вынужден включить электронные информационные носители, размещенные в середине подвижного состава Киевского метрополитена, в приказ о демонтаже», - подчеркнули в КГГА.