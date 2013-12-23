КГГА обязала "Киевский метрополитен" демонтировать все мониторы в вагонах поездов

Газете "Вести" об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.

В метрополитене объясняют, что КП "Киевский метрополитен" не является собственником данных видеоинформационных систем, а лишь является балансодержателем подвижного состава, в котором они размещены. Поэтому метро обязано выполнить указанный приказ департамента общественных коммуникаций КГГА.

"У рекламного агентства, которому принадлежат мониторы, долговые обязательства перед метрополитеном. Жаль, что видеоинформаторы демонтируют. С их помощью мы доносили информацию об остановках, пересадках и другие полезные данные. В том числе и для людей со слабым слухом", - рассказали "Вестям" в метрополитене.

Напомним, Проезд в общественном транспорте Киева подорожает с 1,5-2 гривень до 3 гривень с 25 января 2014 года