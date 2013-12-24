Эксперт: К переговорам в Украине нужно привлечь не только ЕС и США, но и Россию

"Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года об обеспечении гарантий безопасности Украины в связи с отказом ее от ядерного оружия, США, Великобритания и Российская Федерация предоставили Украине гарантии безопасности в деле ее демократического развития, территориальной целостности и экономической самостоятельности. Теперь настало время эти гарантии безопасности потребовать не только на Западе, но и на Востоке", - отметил Прутник.

Глава правления фонда заявил, что, учитывая нынешнюю ситуацию, необходимо говорить о привлечении к внутриполитическому диалогу не только ЕС и США, но и России.

"Нельзя игнорировать значительную часть населения, которая поддерживает евразийскую интеграцию Украины", - рассказал Прутник.

Вместе с тем он пояснил, что диалоговый формат, где посредниками и гарантами выступают ведущие геополитические игроки, способен повысить степень договороспособности сторон, а также обеспечить прозрачность самих переговоров.

По мнению Прутника, предметом переговорного процесса должны стать не только и не столько интеграционные перспективы Украины, а разработка и принятие мер, направленных на преодоление кризиса.