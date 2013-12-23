24-29 декабря в Киеве состоятся сельскохозяйственные ярмарки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 24 декабря (вторник) ярмарки запланированы в:Голосеевском районе на ул. Демиевской, 35-41, ул. Владимирской, 84-86.

25 декабря (среда) в:Голосеевском районе на просп. Науки, 88; Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-10; Святошинском районе ул. Подлесной, 8, углу ул. Тулузы и бульв. Р.Роллана, углу бульв. Вернадского и просп. Победы; Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А.

26 декабря (четверг) в: Голосеевском районе на ул. Новопироговской, 25, ул. Красноармейской, 122-126; Святошинском районе на просп. Победы, 72/5.

27 декабря (пятница) в: Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116, ул. Генерала Матыкина, 2; Деснянском районе на ул. Маршала Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова); Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-5; Печерском районе на углу улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, бульв. Дружбы Народов, 8, пер. Виноградном; Подольском районе на просп. Правды, 5-11; Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, просп. Победы, 72/5; Соломенском районе на просп. Комарова, 28 (до ул. Чумака); Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, углу ул. Щусева и Тираспольской, ул. И. Якира, 19, ул. В. Пика, ул. Олеся Гончара, 65-А.

28 декабря (суббота) в: Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова); Дарницком районе на ул. Ревуцкого; Деснянском районе на ул. Сабурова (в пределах проспекта Маяковского и ул. Бальзака); Днепровском районе на ул. А. Малышко, 9-15; Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43; Печерском районе на ул. И.Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина); Подольском району на ул. Светлицкого, 25; Святошинском районе на ул. Прилужной; Соломенском районе на ул. Стадионной, углу ул. Механизаторов и Кудряшова; Шевченковском районе на ул. В. Василевской, 1-17.

29 декабря (воскресенье) в: Оболонском районе на ул. Днепроводской, 13/1 (поселок Водогон).