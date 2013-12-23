В «Свободе» обещают Майдану шампанское на Новый год и ожидают миллион украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Штабе национального сопротивления сказал народный депутат Украины от фракции “Свобода”, комендант Дома профсоюзов Михаил Блавацкий.

“Площадь должна гудеть на Новый год. Возможно, мы даже войдем в Книгу рекордов Гиннеса, если на Майдан придет 1 миллион украинцев. Тогда мы имеем возможность засветиться на страницах Книги рекордов Гиннеса”, - сказал Блавацкий и выразил уверенность, что такое количество людей соберется на празднование Нового года на Майдане.

Он также отметил, что готовится интересная рождественская программа. Рождество на Майдане будут встречать с кутьей и 12 яствами.

В свою очередь народный депутат от фракции “Батькивщина” Степан Кубив отметил, что в новогоднюю ночь на Майдане Незалежности будет лишь безалкогольным шампанским. Он также отметил, что уже заказан фейерверк, и он будет очень хорошим. Кубив также обратился к тем, кто будет использовать пиротехнику, согласовывать места.

Также во время празднования Нового года планируется проводить многообразные конкурсы.

В свою очередь молодежь создала специальный проект в соцсетях, и на Майдане Незалежности будет расположено специальное место для встречи пользователей социальных сетей. Там также будет установлена елка, будет фотограф, который будет фотографировать людей, чтобы потом выставлять эти фотокарточки в социальных сетях.