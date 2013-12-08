МВД: Майдан Независимости не может вместить миллион митингующих

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

«МВД с использованием публичной электронной кадастровой карты г. Киева рассчитало ориентировочное количество людей, которое физически может вместить доступная территория Майдана Независимости и часть ул. Крещатик от ул. Городецкого до ул. Прорезной , с тротуарами и проезжей частью», - говорится в сообщении.

«С учетом того, что на 1 кв. м в зимний период (использование зимней одежды ) может разместиться только 2 человека, упомянутая выше территория, где сегодня проходят общественно-политические мероприятия, физически может вместить лишь около 100 тысяч человек», - заявили в МВД.

Как сообщал УНИАН, по словам оппозиции, в сегодняшнем Народном вече «Марш миллиона» должно было принять участие около миллиона человек.