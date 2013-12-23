Число жертв обстрела в Сирии возросло до 56 человек

Число жертв обстрела города Алеппо на северо-западе Сирии, по последним данным, возросло до 56 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое ссылается на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

Ранее сообщалось о 44 жертвах обстрела. По данным правозащитников, самолеты военно-воздушных сил Сирии сбросили бомбы на рынок в Алеппо. Среди погибших оказались шестеро детей.

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Комментарии об обстреле со стороны сирийских властей или военных не поступали. В последнее время один из самых крупных городов Сирии Алеппо стал ареной боевых действий между правительственными войсками и оппозиционными боевиками.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по разным данным, погибли около 100 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне. На этой неделе телеканал «Аль-Арабия» опубликовал данные также базирующегося в Лондоне Международного центра по изучению экстремизма, согласно которому с начала возникновения сирийского кризиса в начале 2011 года по настоящее время в Сирию прибыло более 11 тысяч боевиков из почти 70 стран мира для участия в боевых действиях против правительственных войск.