Жертвами авианалета на Алеппо стали не менее 44 человек

Об этом сообщает Lenta.ru со сылкой на Agence France-Presse.

Правозащитная организации Syrian Observatory for Human Rights, данные которой приводит AFP, заявила, что среди погибших не менее шести детей. Число погибших может возрасти, поскольку многие жители получили тяжелые ранения или пропали без вести. Больше всего пострадали три квартала, контролируемые повстанцами.

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В ходе авианалета использовались так называемые «бочковые бомбы» - контейнеры со взрывчатыми веществами, которые сбрасывают с зависающих над местом бомбардировки вертолетов. При разрыве эти бочки, наполненные взрывчаткой и поражающими элементами, причиняют большие разрушения.

Как рассказали представители оппозиции, школы в Алеппо будут закрыты на неделю, поскольку правительственная авиация продолжает систематические налеты на город.

Ранее 22 декабря при взрыве бомбы возле начальной школы в шиитском селении на западе Сирии, недалеко от города Хомс, погибли семь человек, в том числе пятеро учеников и двое сотрудников учебного заведения.

Накануне, 21 декабря, правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийские власти в использовании оружия, которое поражает не только повстанцев, но и мирных жителей: «бочковые бомбы» почти невозможно направить в конкретную цель, однако площадь поражения от каждого взрыва достаточно большая.

Бомбардировки Алеппо - одного из крупнейших сирийских города, восточная и центральная часть которого находятся под контролем повстанцев, — продолжаются с 15 декабря. Только за первые три дня жертвами авианалетов стали не менее 135 человек.

Гражданская война в Сирии продолжается уже более двух лет. Жертвами конфликта за это время стали более 120 тысяч человек.