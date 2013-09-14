ООН сомневается в том, что Сирия откажется от химоружия

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в субботу разделил сомнения ряда западных стран в том, что президент Сирии Башар Асад выполнит условия международной договоренности о передаче сирийского химоружия под международный контроль.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На этой неделе Россия предложила передать химоружие в Сирии под международный контроль - это предложение поддержали сирийские власти, а в оппозиции назвали инициативу неприемлемой. Затем Дамаск озвучил намерение присоединиться к Конвенции по запрещению химоружия.

"Президент Асад вроде бы позитивно отнесся к этому предложению (РФ). Это позитивный момент, но в тоже время я чувствую, у международного сообщества есть ощущение скептицизма. Я тоже его разделяю", - цитирует агентство слова Пан Ги Муна, сказанные им в интервью телеканалу France 24.

По словам генсека, сейчас "важно, чтобы сирийские власти продемонстрировали искренность своих заявленных обязательств, чтобы доказать что они и президент Асад честны".

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Россия и США обсуждают на двустороннем уровне и в ООН предложенную Россией возможность передачи сирийского химического оружия под международный контроль. США продолжают грозить Сирии применением военной силы за предполагаемую химическую атаку под Дамаском, но президент Барак Обама приостановил подготовку к операции в ожидании исхода дискуссии с Россией.