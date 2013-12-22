Модератор объявил о приостановлении провластного митинга в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, теперь участники этого митинга организованно покидают место его проведения - площадь перед Верховной Радой.

Кроме того, митингующие разбирают палатки, а коммунальщики начали убирать территорию.

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По словам Калашникова, митинг приостановлен, как минимум, на период Рождественских праздников. Он добавил, что это решение принято по двум причинам: чтобы люди имели возможность встретить новогодние праздники в кругу семьи, а также потому, что цель акции достигнута – не допущен государственный переворот в стране. Он заверил, что в случае необходимости провластный митинг может возобновить свою деятельность.

Напоследок Калашников посоветовал оппозиционерам поступить так же - призвать людей с Майдана разойтись по домам, а разрешение политического кризиса перенести с площадей за «круглые столы».