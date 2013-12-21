Томенко надеется, что Тимошенко сможет участвовать в выборах

Единого кандидата в президенты от оппозиции необходимо определить после решения Европейского суда по правам человека относительно Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба народного депутата Украины Николая Томенко, об этом он заявил сегодня во время брифинга в штабе национального сопротивления, отвечая на вопрос журналистов об актуальности вопроса выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции.

Томенко также отметил, что он обеспокоен двумя тенденциями. Во-первых, попыткой превратить выдвижения единого оппозиционного кандидата в президенты в фарс, когда они самопровозглашаются едва ли не со сцены Евромайдана. «У нас и так уже много самопровозглашенных комиссаров, комендантов и других руководителей. Очевидно, что единый кандидат в президенты от оппозиции - это слишком ответственное дело, чтобы это делать во время митинга», - считает политик.

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По его мнению, необходимо создать экспертную группу, которая должна определить единого кандидата из числа самых популярных кандидатов и тех, кого больше поддерживает украинское общество.

«Очевидно, что на сегодня, по данным экспертов и социологов, среди оппозиционных кандидатов наибольшую поддержку имеют Юлия Тимошенко и Виталий Кличко. Все остальные - далеко позади. Именно это требует от нас принимать решение о едином кандидате после решения Европейского суда по правам человека, поскольку если это делать сейчас, то получится, что не будет рассматриваться вариант рейтингового кандидата от оппозиции», - отметил Томенко.

По его убеждению, с моральной точки зрения неправильно сегодня исключать Юлию Тимошенко из процесса определения единого кандидата, как будто его не существует. «После решения Европейского суда по правам человека, которое, как прогнозируют, состоится в апреле, мы еще успеем это сделать до президентской кампании», - отметил Томенко.

Он отметил, что единственным кандидатом от оппозиции должен быть тот кандидат, который победит Виктора Януковича во втором туре с большим отрывом, так как для победы нужно будет преодолевать и админресурс, и всевозможные фальсификации.