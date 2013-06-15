Сенат США готовит резолюцию относительно Тимошенко

Сенатор США и представитель большинства в Сенате Дик Дурбин в соавторстве с четырьмя другими сенаторами подготовили и направили на рассмотрение сенатскому комитету по международным отношениям проект резолюции с призывом к власти Украины освободить экс-премьера Юлию Тимошенко на основании решения Европейского суда по правам человека.

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Как сообщает сайт Тимошенко, в проекте резолюции говорится: "Сенат призывает правительство Украины освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко из заключения в свете решения Европейского суда по правам человека, принятого в апреле 2013 года. Сенат также призывает членов Европейского Союза включить освобождение Тимошенко из заключения в перечень важных критериев для подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства в Литве".

В проекте отмечается, что Сенат поддерживает развитие более тесных связей Украины с Европой, США и другими демократическими государствами.

"Сенат выражает свою обеспокоенность и разочарование тем, что продолжение выборочного, политически мотивированного преследования бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко ослабляет отношения Украины с Европой, Соединенными Штатами и демократическим сообществом", - говорится в проекте резолюции.