Яценюк говорит, что он, Тягнибок и Турчинов проходят по делу о госперевороте (видео)

12:11, 20 декабря 2013
Политика
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Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, первый заместитель председателя "Батькивщины" Александр Турчинов и глава "Свободы" Олег Тягнибок фигурируют в деле о государственном перевороте.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, рассказал Арсений Яценюк.

"Об этом заявил только что генеральный прокурор - 109 статья, захват государственной власти. По ней проходят Турчинов, Тягнибок, Яценюк и еще 8 человек", - заявил Яценюк.

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На вопрос, фигурирует ли в деле Виталий Кличко, Яценюк ответил, что не знает этого.

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