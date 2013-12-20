Яценюк говорит, что он, Тягнибок и Турчинов проходят по делу о госперевороте (видео)
12:11, 20 декабря 2013Политика
3909 0
Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, первый заместитель председателя "Батькивщины" Александр Турчинов и глава "Свободы" Олег Тягнибок фигурируют в деле о государственном перевороте.
Об этом, отвечая на вопрос журналистов, рассказал Арсений Яценюк.
"Об этом заявил только что генеральный прокурор - 109 статья, захват государственной власти. По ней проходят Турчинов, Тягнибок, Яценюк и еще 8 человек", - заявил Яценюк.
Читайте также: Яценюк заявляет, что в АП обсуждается вопрос введения чрезвычайного положения
На вопрос, фигурирует ли в деле Виталий Кличко, Яценюк ответил, что не знает этого.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter