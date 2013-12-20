Яценюк говорит, что он, Тягнибок и Турчинов проходят по делу о госперевороте (видео)

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, рассказал Арсений Яценюк.

"Об этом заявил только что генеральный прокурор - 109 статья, захват государственной власти. По ней проходят Турчинов, Тягнибок, Яценюк и еще 8 человек", - заявил Яценюк.

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На вопрос, фигурирует ли в деле Виталий Кличко, Яценюк ответил, что не знает этого.