Эксперт надеется, что переговоры Украины с ЕС будут такими же успешными, как с Китаем и Россией

Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«В интервью украинским телеканалам Президент сообщил, что бюджет предусматривает совместное с Россией строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС. Не секрет, что Россия заинтересована в импорте украинской электроэнергии, причем в среднесрочной перспективе ее потребление в Российской Федерации будет расти. Поэтому неудивительно, что наши партнеры готовы принять участие в реализации проектов, направленных на увеличение объемов производства электроэнергии в Украине», — считает эксперт.

Кроме того, Черненко отметил, что визиты на восток позволили Президенту добавить конкретики в свою риторику.

«Виктор Янукович слетал в Китай и заявил о начале строительства ряда объектов транспортной инфраструктуры — большого порта в Крыму, «Воздушного экспресса» в Киеве и других. Слетал в Москву — и смог объявить о снижении цены на газ и реализации ряда проектов в самолетостроении и энергетической сфере. То есть Президент смог предъявить стране не только полученный кредит, но и реальные договоренности по развитию реального сектора экономики. К сожалению, встречи с западными лидерами до сих пор оперировать такой конкретикой Виктору Януковичу не позволяли. Но, разумеется, я надеюсь, что не меньшие, а значительно большие результаты Украине принесут и переговоры с Евросоюзом», — отметил Черненко.