Янукович анонсировал новый круглый стол с оппозицией

13:44, 19 декабря 2013
Политика
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Завтра состоится новый круглый стол власти и оппозиции. Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович во время интервью украинским СМИ.

По словам Януковича завтра состоится новый круглый стол с оппозицией.

Он напомнил, что первый Президент Украины Леонид Кравчук организовал этот круглый стол и завтра планируется очередное заседание.

“Там будут подведены итоги, что за это время произошло фактически за неделю”, - сказал Президент.

Напомним, 13 декабря украинский бизнесмен Ринат Ахметов выступил с заявлением о ситуации в стране, в котором призывал за проведение переговоров между властью и оппозицией. 

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