Янукович анонсировал новый круглый стол с оппозицией

Он напомнил, что первый Президент Украины Леонид Кравчук организовал этот круглый стол и завтра планируется очередное заседание.

“Там будут подведены итоги, что за это время произошло фактически за неделю”, - сказал Президент.

Напомним, 13 декабря украинский бизнесмен Ринат Ахметов выступил с заявлением о ситуации в стране, в котором призывал за проведение переговоров между властью и оппозицией.