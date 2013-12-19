Янукович анонсировал новый круглый стол с оппозицией
13:44, 19 декабря 2013Политика
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Завтра состоится новый круглый стол власти и оппозиции. Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович во время интервью украинским СМИ.
По словам Януковича завтра состоится новый круглый стол с оппозицией.
Он напомнил, что первый Президент Украины Леонид Кравчук организовал этот круглый стол и завтра планируется очередное заседание.
“Там будут подведены итоги, что за это время произошло фактически за неделю”, - сказал Президент.
Напомним, 13 декабря украинский бизнесмен Ринат Ахметов выступил с заявлением о ситуации в стране, в котором призывал за проведение переговоров между властью и оппозицией.
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