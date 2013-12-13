Ахметов призвал политиков "остудить головы" и сесть за стол переговоров

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу, 13 декабря выступил с заявлением о ситуации в стране, пишет ZN.ua.

"Компания СКМ в первые дни обострения ситуации в Киеве дала свою позицию. И я, как акционер компании СКМ, полностью ее разделяю. В эти дни многие хотят знать мое личное отношение к происходящему. Моя позиция такая: Украина и президент три с половиной года шли по европейской дороге. И за это время было очень много сделано", - говорится в заявлении, текст которого обнародовала пресс-служба СКМ.

"В Вильнюсе соглашение не было подписано. И у всех возник вопрос - что случилось? Украина взяла паузу? Украина остановилась? Или Украина пошла в другую сторону? Все хотят иметь ясность. Люди стали искать ответы на эти вопросы и вышли на Майдан.

То, что мирные люди вышли на мирные акции говорит о том, что Украина – свободная демократическая страна. И с этой дороги Украина не свернет. И это очень здорово", - подчеркнул Ахметов.

Однако, по его словам, "то, что в эти дни пострадали люди, это – недопустимо". "Я убежден, что сейчас, в сложный момент для нашей страны, очень важно иметь холодные головы и взвешенный подход. Одним словом, должен победить здравый смысл. Я - за сильную, независимую и целостную Украину. Мы - одна страна, и ее делить не нужно", - подчеркнул бизнесмен.

Он выступил за проведение переговоров. "Чтобы политики, власть, оппозиция, моральные лидеры страны сели за стол переговоров и приняли то решение, которым мы будем гордиться. Повторюсь, гордится, а не стыдиться. То решение, от которого выиграет Украина и каждый украинец как в краткосрочной, среднесрочной так и в долгосрочной перспективе.

Этот стол я бы назвал столом мира, компромисса и будущего нашей страны. И пусть за этим столом политики потеряют свои рейтинги. Но самое главное, чтобы рейтинг Украины пошел вверх", - заключил Ахметов.