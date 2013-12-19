"Московские договоренности" не касаются интеграционного курса - Янукович

Об этом он сказал в интервью представителям украинских СМИ, онлайн-трансляцию которого можно посмотреть на сайте УНИАН.

Янукович передал журналистам аннотации к документам шестого заседания межгосударственной комиссии, предложив ознакомиться с ними.

“Вы увидите, что нет противопоставления какого-либо курса Украины на любую интеграцию. Вообще здесь речь не идет об интеграции. Речь идет об экономических отношениях”, - сказал он.

Читайте также: Россия поможет Украине в сближении техрегламентов с ТС

Янукович заверил, что никакой интеграционный вопрос либо в сторону ЕС, либо в сторону Таможенного союза в Москве не рассматривался.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызвало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

17 декабря в Москве после заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Также по результатам заседания были подписаны ряд других документов о сотрудничестве двух стран в различных сферах.