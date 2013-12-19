Россия поможет Украине в сближении техрегламентов с ТС
02:25, 19 декабря 2013Политика
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Россия будет содействовать в сближении технических регламентов Украины и Таможенного союза.
Россия поможет Украине в сближении техрегламентов с ТС, фото прес-служби президента Росії
Об этом сказано в протоколе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, размещенном на сайте Президента Украины Виктора Януковича.
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"Комиссия постановила поручить правительствам Украины и Российской Федерации обеспечить разработку и подписание в сжатые сроки меморандума о содействии Российской Федерации по сближению технических регламентов Украины и Таможенного союза", — отмечено в документе.
Как сообщал УНИАН, Путин в своем заявлении после подписания двусторонних документов подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз сегодня не обсуждался.
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