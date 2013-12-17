Главное за день: обзор топ-новостей

Встреча Януковича с Путиным завершилась договоренности о кредите в 15 миллиардов долларов

Россия разместит 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в суверенные еврооблигации Украины в 2013 и 2014 годах. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов .

Также Путин заявил, что цена российского газа для Украины будет снижена до $ 268,5.

Рыбак дважды открывал и закрывал заседанияВерховной Рады одарзу после открытия

На завтрашнем заседании, которое, как напомнил Рыбак, начнется в 10.00, предлагается рассмотреть 150 проектов постановлений о местных выборах. Кроме того, добавил председатель ВР, в среду планируется рассмотрение всех тех вопросов, которые на этот день планировала оппозиция.

При этом лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил: «Нам не хватает 9 подписей, то есть получается, что в настоящее время оппозиция собрала 217 подписей за рассмотрение вопроса об отставке Кабмина».

Начинаются первые судебные споры в связи с результатами довыборов в проблемных округах

Кандидат в народные депутаты от Всеукраинского объединения «Свобода» Юрий Левченко, который выдвигался в 223-м округе (Шевченковский район Киева), намерен обжаловать результаты довыборов в судебной инстанции.

Он проинформировал, что располагает информацией о массовой скупке голосов во время проведения выборов, а также о фальсификации при подсчете результатов. Кроме того, кандидат в депутаты проинформировал об использовании так называемых титушек на избирательных участках округа.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами повторных выборов народных депутатов в пяти одномандатных округах, которые состоялись 15 декабря.

Население Украины за 20 лет сократилось на 6,5 млн

Исторический максимум численности населения был достигнут в 1993 году - 52 млн, по сравнению с этим периодом Украина потеряла, по состоянию на сегодня, 6,5 млн. человек. Для того чтобы четко представить, что это за цифра, то за время Второй мировой войны мы потеряли 10 млн. человек. За период, во время которого не было никаких катаклизмов, мы потеряли 6,5 млн. человек и изменить эту тенденцию вряд ли удастся.