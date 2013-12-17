ЦИК завершила подсчет голосов на довыборах

Согласно данным сайта ЦИК, в одномандатном избирательном округе № 94 (Киевская область) победил самовыдвиженец Руслан Бадаев, за которого проголосовали 58,25% или 53 тыс. 363 избирателя.

В ОИК № 132 (Николаевская область) победил самовыдвиженец Николай Круглов – 47,85% или 32 тыс. 947 избирателей.

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В ОИК № 194 (Черкасская область) победил самовыдвиженец Михаил Поплавский – 53,54% или 37 тыс. 331 избиратель.

В ОИК № 197 (Черкасская область) победил Леонид Даценко («Батькивщина») – 63,51% или 33 тыс. 372 избирателя.

В ОИК № 223 (Киев) победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин – 44,89% или 34 тыс. 684 избирателя.

Напомним, повторные выборы в Раду в пяти округах состоялись в Украине в воскресенье, 15 декабря. По данным ЦИК, выборы прошли без происшествий, и нет оснований не признавать их результатов. В комитете избирателей Украины также заявили, что выборы легитимны, хотя и отметили большое количество нарушений.

В то же время оппозиционные кандидаты заявили о большом количестве фальсификаций. В частности, кандидат в депутаты по округу №132 Аркадий Корнацкий заявил, что его соперник получил пять тысяч фальшивых голосов, а в ВО Свобода задолго до конца подсчета голосов сообщили, что отказываются признавать результаты выборов в округе №223. О фальсификациях заявил и оппозиционный кандидат в округе №194 Николай Булатецкий.