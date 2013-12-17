"Свободовец" Левченко в суде обжалует победу Пилипишина

Кандидат в народные депутаты от Всеукраинского объединения «Свобода» Юрий Левченко, который выдвигался в 223-м округе (Шевченковский район Киева), намерен обжаловать результаты довыборов в судебной инстанции.

«Мы будем подавать соответствующие жалобы в суд», - сообщил Левченко на брифинге в штабе национального сопротивления в Киеве во вторник.

Как пишет "Радио Свобода", он сообщил, что располагает информацией о массовой скупке голосов во время проведения выборов, а также о фальсификации при подсчете результатов.

Кроме того, кандидат в депутаты проинформировал об использовании так называемых титушек на избирательных участках округа.

На довыборах в Верховную Раду, которые состоялись в воскресенье, в мажоритарном округе № 223 по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий победил самовыдвиженец, лидер общественной организации «Киевляне прежде всего» Виктор Пилипишин.

На сайте Центральной избирательной комиссии сообщается, что он набрал 44,89% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент Юрий Левченко, который выдвигался от Всеукраинского объединения «Свобода», набрал 40,58% голосов.