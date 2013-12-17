Рыбак закрыл заседание ВР сразу после открытия

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил в сессионном зале: “Всем депутатам нужно работать”. “Блокирование не принесет пользы нашим избирателям”, - подчеркнул Рыбак.

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Председатель ВР сказал: “Верховная Рада должна работать. Да или нет? Я не вижу тех, кто на трибуне (он обратился к оппозиционным депутатам, которые заблокировали трибуну парламента - УНИАН). Согласны?”.

После этого Рыбак закрыл утреннее заседание парламента.