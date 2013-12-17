Рыбак закрыл заседание ВР сразу после открытия
10:14, 17 декабря 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак призвал оппозицию разблокировать трибуну и президиум парламента.
Оппозиция заблокировала Раду / Фото: Дмитрий Ларин
Как передает корреспондент УНИАН, он заявил в сессионном зале: “Всем депутатам нужно работать”. “Блокирование не принесет пользы нашим избирателям”, - подчеркнул Рыбак.
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Председатель ВР сказал: “Верховная Рада должна работать. Да или нет? Я не вижу тех, кто на трибуне (он обратился к оппозиционным депутатам, которые заблокировали трибуну парламента - УНИАН). Согласны?”.
После этого Рыбак закрыл утреннее заседание парламента.
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