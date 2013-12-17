Рыбак закрыл заседание парламента до среды
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о завершении работы парламента до среды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил с трибуны ВР после переговоров с оппозиционными депутатами.
Председатель ВР отметил, что не открывал вечернее заседание, поэтому и не закрывает его.
“Давайте сегодня закончим рассмотрение вопросов и работу Верховной Рады”, - сказал Рыбак.
На завтрашнем заседании, которое, как напомнил Рыбак, начнется в 10.00, предлагается рассмотреть 150 проектов постановлений о местных выборах.
Кроме того, сообщил председатель ВР, в среду планируется рассмотрение всех тех вопросов, которые на этот день планировала оппозиция.
“Я желаю всем добра и до встречи завтра в 10 часов утра”, - сказал Рыбак.
Напомним, ранее оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента.