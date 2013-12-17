Для отставки правительства не хватает 9 подписей - Яценюк
16:44, 17 декабря 2013Политика
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В данное время оппозиция собрала 217 подписей за рассмотрение вопроса об отставке Кабмина.
Яценюк озвучил количество имеющихся подписей.
Для отставки Кабинета министров в данное время не хватает 9 подписей народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил на брифинге в Верховной Раде.
Он сказал: «Нам не хватает 9 подписей, то есть выходит, что в данное время оппозиция собрала 217 подписей за рассмотрение вопроса об отставке Кабмина».
Как сообщал УНИАН, Рыбак зашел в сессионный зал ВР.
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