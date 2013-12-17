Телеканалу Маркова отказали в апелляции на лишении лицензии

Одесский апелляционный административный суд во вторник, 17 декабря, отказал телеканалу АТВ, подконтрольному арестованному экс-депутату Игорю Маркову, в удовлетворении апелляции на решение окружного административного суда, принявшего ранее решение о лишении канала лицензии на вещание.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания суда, в котором проходило заседание, собралось около 100 сторонников телеканала. Когда стало известно о решении суда, они начали скандировать «Ганьба!».

Как сообщал УНИАН, 24 октября АТВ заявил о намерении Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить телеканал лицензии. Это решение Нацсовет принял на заседании 23 октября, на которое руководство телеканала не пригласили.

Нацсовет распространил в СМИ пояснение начальника отдела правового обеспечения Олега Шосталя, который обосновал принятие решения: «Компания АТВ нарушила ч. 4 ст. 35 Закона «О телевидении и радиовещании», которая обязывает вещателей в течение 10 дней с момента смены собственника подавать заявление на переоформление лицензии. В случае с АТВ такие изменения состоялись еще в 2009 году, а именно – в связи со смертью Виталия Баранова, владельца 12% телекомпании АТВ. Однако имеется продленная лицензия, в которой этот владелец указан на сегодняшний день как действующий».

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По словам председателя Нацсовета Владимира Манжосова, Нацсовет узнал об этих изменениях из обращения гражданина Дмитрия Порошина, который также предоставил нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Баранова.

7 ноября дело о лишении лицензии АТВ было передано на рассмотрение из Киева в Одесский окружной админсуд, который 13 ноября аннулировал лицензию АТВ, удовлетворив, таким образом, иск Нацсовета. Последний, рассмотрев материалы внеплановой проверки ООО телекомпании «АТВ при Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова», проведенной в ноябре, решил отправить их в правоохранительные органы. 2 декабря телеканал обжаловал решение суда о лишении лицензии на вещание в Одесском апелляционном административном суде.

Маркову инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. По данным милиции, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установки в городе памятника Екатерине ІІ.