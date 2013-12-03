Канал Маркова обжаловал решение суда о лишении лицензии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала заявил генеральный директор АТВ Александр Мизин. По его словам, в ближайшее время будет известна дата слушания в апелляционной инстанции.

«В течение трех дней суд первой инстанции, через который подана апелляция, комплектует дело, отправляет его в апелляционную инстанцию, которая в течение такого же времени должна либо отказать, либо открыть производство по нашей жалобе. Мы считаем, что с нашей стороны нарушений никаких нет, и надеемся на объективное рассмотрение дела», - подчеркнул Мизин.

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Как сообщал УНИАН, 24 октября АТВ заявил о намерении Нацсовета лишить телеканал лицензии. Это решение Нацсовет принял на заседании 23 октября, на которое руководство телеканала не пригласили.

Нацсовет распространил в СМИ пояснение начальника отдела правового обеспечения Олега Шосталя, который обосновал принятие решения: «Компания АТВ нарушила ч. 4 ст. 35 Закона «О телевидении и радиовещании», которая обязывает вещателей в течение 10 дней с момента смены собственника подавать заявление на переоформление лицензии. В случае с АТВ такие изменения состоялись еще в 2009 году, а именно – в связи со смертью Виталия Баранова, владельца 12% телекомпании АТВ. Однако имеется продленная лицензия, в которой этот владелец указан на сегодняшний день как действующий».

По словам председателя Нацсовета Владимира Манжосова, Нацсовет узнал об этих изменениях из обращения гражданина Дмитрия Порошина, который также предоставил нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Баранова.

7 ноября дело о лишении лицензии АТВ было передано на рассмотрение из Киева в Одесский окружной админсуд, который 13 ноября аннулировал лицензию АТВ, удовлетворив, таким образом, иск Нацсовета. Последний, рассмотрев материалы внеплановой проверки ООО телекомпании «АТВ при Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова», проведенной в ноябре, решил отправить их в правоохранительные органы.

Арестованному Маркову инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. По данным милиции, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установки в городе памятника Екатерине ІІ.