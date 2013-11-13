У телеканала Маркова забрали лицензию

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение суд принял на сегодняшнем заседании, удовлетворив, таким образом, иск Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Суд объединил в одно производство иск Нацсовета против "АТВ" и встречный иск "АТВ" против Нацсовета. И приняв решение в пользу Нацсовета, суд отклонил иск "АТВ".

Как заявили журналистам представители телеканала, в ближайшее время они обжалуют данное решение в апелляционной инстанции. Апелляция может быть подана в течение 10 дней.

Справка УНИАН. 23 октября Нацсовет по телевидению и радиовещанию на своем заседании принял решение лишить лицензии телеканал АТВ.

Нацсовет распространил в СМИ пояснение начальника отдела правового обеспечения Олега Шосталя, который обосновал принятие решения: «Компания АТВ нарушила ч. 4 ст. 35 Закона «О телевидении и радиовещании», которая обязывает вещателей в течение 10 дней с момента смены собственника подавать заявление на переоформление лицензии. В случае с АТВ такие изменения состоялись еще в 2009 году, а именно – в связи со смертью Виталия Баранова, владельца 12% телекомпании АТВ. Однако имеется продленная лицензия, в которой этот владелец указан на сегодняшний день как действующий».

По словам председателя Нацсовета Владимира Манжосова, Нацсовет узнал об этих изменениях из обращения гражданина Дмитрия Порошина, который также предоставил нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Баранова.

7 ноября дело о лишении лицензии АТВ было передано на рассмотрение из Киева в Одесский окружной административный суд. Телеканал, в свою очередь, подал встречный судебный иск к Национальному совету по телевидению и радиовещанию, назвав исковые требования «безосновательны».

22 октября 2013 года Игорю Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Маркову инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. По данным милиции, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установки в городе памятника Екатерине ІІ.