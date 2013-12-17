Пока Попова допрашивают, обязанности главы КГГА будет выполнять Голубченко
07:09, 17 декабря 2013Политика
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Александр Голубченко будет исполнять обязанности главы Киевской горадминистрации в то время, пока Александр Попов будет отстранен от должности.
Александр Голубченко
Как сообщает пресс-служба КГГА, в понедельник Голубченко уже провел аппаратное совещание с заместителями председателя горгосадминистрации, руководителями районов, директорами департаментов, коммунальных предприятий столицы по обеспечению жизнедеятельности города, сообщает Украинская правда.
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Как известно, Попов отстранен от должности главы КГГА на время проведения расследования по делу о разгоне мирного митинга на Майдане Независимости 30 ноября.
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