Пока Попова допрашивают, обязанности главы КГГА будет выполнять Голубченко

Как сообщает пресс-служба КГГА, в понедельник Голубченко уже провел аппаратное совещание с заместителями председателя горгосадминистрации, руководителями районов, директорами департаментов, коммунальных предприятий столицы по обеспечению жизнедеятельности города, сообщает Украинская правда.

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Как известно, Попов отстранен от должности главы КГГА на время проведения расследования по делу о разгоне мирного митинга на Майдане Независимости 30 ноября.